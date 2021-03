Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Denzlingen: Suchaktion nach 70-Jährigem mit glücklichem Ende

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 04.03.2021, hatte die Polizei eine aufwändige Suchaktion nach einem vermisst gemeldeten 70-jährigen Mann aus Waldkirch eingeleitet. Die Temperaturen in Verbindung mit dem gesundheitlichen Zustand des Seniors machten es erforderlich, dass bis in die späten Abendstunden hinein mit Polizeihubschrauber und Suchhunden nach ihm gesucht wurde. Glücklicherweise nahm die Suchaktion gegen 01:45 Uhr ein gutes Ende: Der 70-Jährige kehrte überraschend und sichtlich erschöpft von den Strapazen eines wohl im Detail nicht mehr nachvollziehbaren Irrweges wohlauf zurück.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell