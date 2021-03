Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Bankkarte beim Einkaufen gestohlen; Bargeld abgehoben

Freiburg (ots)

Einer Frau wurde am Donnerstag, 04.03.21, gegen 10.00 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Güterstraße ihre Bankkarte gestohlen, welche sie zuvor für die Bezahlung ihrer Einkäufe benutzte. Hierbei muss sie wohl von dem Täter oder der Täterin beobachtet worden sein. Keine halbe Stunde später kam es mit der gestohlenen Karte bei einer Bank in der Innenstadt zu zwei Bargeldabhebungen in Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell