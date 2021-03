Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: zwei Reifen an einem Pkw abgestochen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

An einem Pkw, VW Polo, Farbe Silber, wurden im Zeitraum von Mittwoch, 03.03.21 auf Donnerstag, 04.03.21, zwei Reifen mit einem scharfen und spitzen Gegenstand abgestochen. Der Pkw stand auf einem Stellplatz in Friedlingen in der Grenzstraße in Höhe der Hausnummer 27. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 97970, sucht Zeugen.

