Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Baumaterial aus Lkw-Werkzeugkiste gestohlen

Freiburg (ots)

Aus einer Lkw-Werkzeugkiste wurde von Donnerstag, 04.03.2021 auf Freitagnacht, 05.03.2021 Baumaterial entwendet. Der Lkw stand auf dem Waldparkplatz beim Baugebiet in der Waldstraße. Dafür brach der oder die Täter die fest am Lkw montierte Werkzeugkiste auf. Weiter wurde an einem sich dort befindlichen Anhänger der Marke Humbaur die Plane geöffnet und weiteres Baumaterial entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

md/tb

