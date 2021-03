Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw-Spiegel abgetreten; Täter gefasst

Freiburg (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag, 04.03.21, gegen 12.25 Uhr, in der Feldbergstraße einen Mann, welcher an einem geparkten Pkw den linken Außenspiegel abtrat. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei aufgrund einer sehr guten Personenbeschreibung den Täter am Bahnhofsvorplatz feststellen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 250 Euro. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen.

