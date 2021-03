Polizei Dortmund

POL-DO: Mit Rüttelplatte Gehweg beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0296

Mit einer Rüttelplatte haben unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen (14. März) einen Gehweg in Scharnhorst beschädigt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen meldeten Zeugen gegen 3.40 Uhr verdächtige Personen an der Friedrich-Hölscher-Straße. Ihren Angaben zufolge nutzten mehrere Jugendliche Baumaschinen einer dort eingerichteten Baustelle und fuhren mit diesen über die Straße. Die alarmierten Beamten stellten in einiger Entfernung eine Rüttelplatte fest, dessen Motor noch warm war. Personen trafen sie jedoch nicht an.

Neben der stark beschädigten Asphaltdecke wurden auch die Baumaschinen in Mitleidenschaft gezogen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Können Sie Hinweise zur Tat geben? Haben sie zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Friedrich-Hölscher-Straße gesehen? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 zu melden.

