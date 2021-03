Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeibeamter bei Kontrolle fast von Autofahrer angefahren - Tatverdächtiger ermittelt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0295

Gemeinsame Pressemeldung von der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund:

Bei einer Kontrolle in Dortmund-Oestrich im Dezember 2020 war ein Polizist von einem Autofahrer offenbar absichtlich fast angefahren worden. Vom Tatort auf der Straße Königshalt entkam der Fahrer mit seinem Pkw damals unerkannt. Umfangreiche Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei führten nun zu der Ermittlung eines Tatverdächtigen - gestern erfolgte die Festnahme eines 63-Jährigen Dortmunders.

Der Dortmunder war in seinem Pkw am 3. Dezember letzten Jahres zunächst in der Stadt Hagen im Straßenverkehr aufgefallen. Noch vor der Polizeikontrolle in Hagen floh der Mann in seinem Wagen in Richtung seiner Heimatstadt. In Dortmund nahm eine Polizeistreife die Fahndung nach dem Autofahrer auf und stellte ihn in seinem Pkw an der Straße Königshalt in Dortmund-Oestrich um 23.56 Uhr.

Als die Beamten den Mann gerade an seinem Fahrzeug kontrollieren wollten, startete dieser - mit Blick auf einen der Polizisten - seinen Wagen und beschleunigte stark. Nur die schnelle Reaktion des Beamten verhinderte in diesem Moment einen Unfall. Der Autofahrer entkam zunächst unerkannt.

Umfangreiche Ermittlungen der letzten Wochen führten gestern zu einem gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss gegen den 63-Jährigen. Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten auch das Fahrzeug und den Führerschein des Mannes sicher.

Der Dortmunder zeigte sich in der ersten Vernehmung geständig. Mangels Haftgründen entließen die Ermittler den Mann am Nachmittag.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell