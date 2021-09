Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 14.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine Seilwinde samt Zubehör von einer Baustelle. Die Seilwinde war fest mit dem Baugerüst verschraubt. Der Tatort liegt am Herzogswall. Die Täter entkamen unerkannt.

Auf dem Gelände einer Wertstoffsammelstelle am Beckbruchweg brachen Unbekannte das Vorhängeschloss eines Mitarbeitercontainers auf und durchsuchten diesen. Der Vorfall ereignete sich in der vergangenen Nacht, zwischen 3 Uhr und 5 Uhr. Hinweise zu den Tätern oder dem möglichen Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Herten

Von einem Parkplatz an der Westerholter Straße (Langenbochum) entwendeten unbekannte Täter einen weißen BMW Sprinter mit Recklinghäuser Kennzeichen. Der Van war in der Nähe der Straße "Auf dem Hochstück" abgestellt. Die Tat ereignete sich in der vergangenen Nacht. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

