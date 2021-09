Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung mit Foto nach Diebstahl und Computerbetrug

Recklinghausen (ots)

Am 19.06.2021 entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger auf bislang unbekannte Art und Wiese die Geldbörse eines Geschädigten auf einem Supermarktparkplatz in Gladbeck. Anschließend hob er mit der entwendeten Bankkarte unberechtigt Bargeld vom Konto des Geschädigten ab. Ferner setzte ein vermutlich zweiter Tatverdächtiger die Karte in einer Lotto-Annahmestelle in Gladbeck als Zahlungsmittel ein. Die Geldabhebung und der Einkauf in der Lottostelle fanden in einem Zeitraum zwischen 12:50 Uhr und 13:40 Uhr statt.

Fotos der beiden Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-diebstahl-computerbetrug

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

