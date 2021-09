Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahnung mit Foto nach besonders schwerem Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Ein männlicher Tatverdächtiger betrat am 17.06.2021 gegen 03:30 Uhr den Selbstbedienungs-Hofladen an der Konrad-Adenauer-Allee in Gladbeck. Hier hebelte er mithilfe eines Schraubendrehers den Frischmilch-Automaten auf und entnahm die darin befindlichen Einnahmen.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

