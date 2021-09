Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 7-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Bochumer Straße wollte eine 64-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen nach rechts in die Dr.-Isbruch-Straße abbiegen. Zeitgleich wollte eine 7-jährige Fahrradfahrerin die Dr.-Isbruch-Straße überqueren. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Es entstand 500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell