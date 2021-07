Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen zwischen PKW und E-Scooter

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitten ein 16-Jähriger Fahrer eines E-Scooters und seine ebenfalls 16-Jährige Mitfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 8. Juli 2021, um 19:30 Uhr, im Einmüngsbereich Syker Straße / An der Riede. Die beiden Delmenhorster wurden mittels eines Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Ein 50-Jähriger Delmenhorster beabsichtigte mit seinem PKW Audi von der Straße An der Riede in die Syker Straße abzubiegen. Dabei übersah er die Jugendlichen, die mit einem E-Scooter den Radweg der Syker Straße befuhren.

Bei dem Zusammenstoß wurde der E-Scooter leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Gegen den PKW-Fahrer wurden ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell