Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Warnung vor Schockanrufen

Delmenhorst (ots)

Nachdem am Morgen von Donnerstag, 08. Juli 2021, die Anwohner im Gebiet rund um die Stadt Oldenburg von sogenannten Schockanrufen betroffen waren, gingen diese Anrufe ab dem Mittag im Bereich der Wesermarsch - konkret im Zuständigkeitsbereich der Polizei Brake - ein.

Bei einem "Schockanruf" melden sich redegewandte Personen am Telefon und schildern beispielsweise, dass Angehörige in schwere Unfälle verwickelt worden seien. Sie fordern hohe Geldsummen, mit denen den angeblich in Notsituation befindlichen Personen geholfen werden soll. Bei den Anrufern handelt es sich um Betrüger.

Die Polizei rät, diese Gespräche sofort zu beenden und niemals auf derartige Geldforderungen einzugehen. Im Zweifel sollten zudem Angehörige oder Bekannte informiert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell