Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 25-jährige Frau am Mittwoch, 07. Juli 2021, 07:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham.

Zur Unfallzeit befuhr ein 39-jähriger Nordenhamer mit seinem Hyundai die Rahdener Straße in Richtung Blexen und wollte nach rechts in die Blexersander Straße einbiegen. Dabei übersah er jedoch die Frau aus Nordenham, die mit ihrem Fahrrad gerade die Blexersander Straße an der Ampel überquerte. Nach dem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad stürzte die Frau zu Boden, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt.

Zur ambulanten Behandlung musste sie ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden war gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell