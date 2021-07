Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein jugendlicher Radfahrer wurde am Mittwoch, 07. Juli 2021, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich.

Der 14-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr gegen 17:40 Uhr mit seinem Fahrrad den Habbrügger Weg in Richtung Lindenstraße. Beim Passieren der Raiffeisenstraße nahm ihm ein unbekannter Fahrer eines Pkws die Vorfahrt. Nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw kam der Junge zu Fall und blieb auf der Fahrbahn liegen. Das auf der Straße liegende Fahrrad hinderte den Pkw-Fahrer am Weiterfahren. Er fragte den Jungen kurz nach seinem Wohlergehen. Nachdem dieser sein beschädigtes Fahrrad aufgerichtet hatte, setzte der Verursacher seine Fahrt aber fort.

Der Junge musste anschließend vor den abgesenkten Bahnschranken warten und wurde dort von einer weiteren Autofahrerin nach seinem Befinden gefragt. Erst später begab er sich in Begleitung seiner Erziehungsberechtigten in ein Krankenhaus, wo leichte Verletzungen diagnostiziert wurden.

Den Pkw des Unfallverursachers beschrieb er als Kastenwagen und nannte als Erklärung einen VW Caddy. Der Pkw war vorne weiß, hinten orange und mit einer Werbeaufschrift versehen. Im Pkw befanden sich zwei Männer, deren Alter er auf 20 bis 30 Jahre schätzte.

Der Verursacher, die Frau am Bahnübergang und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 04222/9446-115 mit der Polizei in Ganderkesee in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell