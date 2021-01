Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen: Wechselseitige Körperverletzung nach illegalem Straßenrennen

RommerskirchenRommerskirchen (ots)

Am Mittwochabend (06.01.), gegen 20:50 Uhr, wurde die Polizei zur Bundesstraße 59 in Rommerskirchen gerufen. Zeugen hatten den Notruf gewählt, da es an der Kreuzung Grevenbroicher Straße/Neurather Straße augenscheinlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Autofahrern gekommen sein soll.

Die eingesetzten Polizisten trafen an der Bundesstraße auf einen 30- sowie einen 43-jährigen Autofahrer, die sich lautstark stritten.

Beide Männer schilderten ihre Sicht der Dinge und bezichtigten jeweils den anderen der Körperverletzung. Während der Sachverhaltsaufnahme entstand der Eindruck, dass beide Verkehrsteilnehmer sich zuvor ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen geliefert hatten. Nach eigenen Angaben befuhren sie mit ihren Autos (Mercedes und Hyundai) die B59. Dabei überholten sie sich ständig gegenseitig und auch andere Verkehrsteilnehmer teils verbotswidrig. Die gefahrene Geschwindigkeit wurde nach ihren eigenen Abgaben auf etwa 180 km/h geschätzt.

Neben den Strafanzeigen wegen Körperverletzung, die die beiden Männer aus Köln und Grevenbroich wechselseitig erstatteten, ermittelt die Polizei nun auch aus eigener Veranlassung gegen das Duo wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz (Verdacht der Straßengefährdung und Verdacht der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen). Ihre Führerscheine stellten die Ordnungshüter sicher.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, denen die Fahrweise der Tatverdächtigen aufgefallen ist. Die Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat Grevenbroich.

Hinweise werden an das Verkehrskommissariat erbeten unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell