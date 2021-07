Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 07. Juli 2021, kam es gegen 11:53 Uhr im Einmündungsbereich Schillerstraße / Schönemoorer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw aus Bremen befuhr zur Unfallzeit die Schillerstraße in Fahrtrichtung Schönemoorer Straße. Im Einmündungsbereich übersah die 47-Jährige eine 64-jährige Fahrradfahrerin aus Delmenhorst, die den Fahrradweg der Schönemoorer Straße in Richtung Stedinger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 64-Jährige stürzte. Die Delmenhorsterin erlitt leichte Verletzungen. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt.

