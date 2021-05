Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer stürzt in Graben

Brilon (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Sturz eines 44-jährigen Motorradfahrers aus Marsberg. Er war mit seiner Maschine auf der L 956 von Madfeld in Richtung Bleiwäsche unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell