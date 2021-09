Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mountainbiker schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 57-jähriger Downhill Mountainbike-Fahrer aus Recklinghausen verletzte sich am Donnerstag um 18:30 Uhr schwer nach einem Sturz. Der Fahrradfahrer nutzte eine Rampe an der Albert-Einstein-Allee (Halde Hoppenbruch) und stürzte bei der Landung. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An dem Rad entstand 200 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell