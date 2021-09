Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Radfahrer leicht verletzt - Korrektur Unfalltag

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, wollte eine 29-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel an der Wilhelmstraße ausparken. Auf der Wilhelmstraße fuhr gleichzeitig ein 27-jähriger Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Unvermittelt fuhr der Mann in die Mitte der Fahrbahn und kollidierte hier mit dem Auto. Dabei verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand gut 2.000 Euro Sachschaden.

