Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0579--Diebe erwischt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Werderstraße Zeit: 10.9.20, 00.45 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag stellten Einsatzkräfte in der Bremer Neustadt zwei 24 und 27-jährige Männer, die gerade Fahrzeugteile gestohlen hatten. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte verdächtige Geräusche gehört und rief die Polizei.

Gegen 00.35 Uhr meldete sich die Zeugin über den Notruf und teilte mit, dass sie in der Werderstraße laute Flex-Geräusche hörte und anschließend einen Audi in Richtung Werrastraße davon fahren sah. Nur wenige Minuten später konnte eine alarmierte Streife zwei Verdächtige in einem Audi in unmittelbarer Nähe stellen. In dem Auto befand sich neben einem frisch abgeflextem Katalysator ein noch warmer Winkelschleifer und diverse weitere Beweismittel. Der 27-jährige Fahrer stand zudem unter Drogeneinfluss. Die beiden Tatverdächtigen ließen sich widerstandslos festnehmen.

Gegen das Duo wurden Ermittlungen wegen Besonders schweren Diebstahls eingeleitet und gegen den Fahrer eine Anzeige wegen einer Drogenfahrt gefertigt.

