Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Weißer Audi nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Essen (ots)

Gegen 06:10 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Bad Essen die Brinkstraße in Richtung Wiehenstraße. An einer Engstelle kam ihm ein weißer Kombi der Marke Audi entgegen. Um eine Kollision mit dem Audi zu vermeiden, lenkte der Bad Essener seinen Ford Fiesta nach rechts. Dort touchierte er eine Mauer. Am Pkw, der Mauer und einer Straßenlaterne entstanden Sachschäden. Der Audi setzte seine Fahrt unerkannt fort. Die Polizei sucht nach Personen, die entweder Zeuge des Unfalls wurden oder einen Hinweis geben können, welcher weiße Audi zur genannten Zeit diese Strecke gefahren sein könnte. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

