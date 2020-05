Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbruch in Busbetrieb

Bohmte (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren Einbrecher an der Bremer Straße 11 aktiv. Der oder die unbekannten Täter brachen in ein Gebäude auf dem Gelände eines Verkehrsbetriebes ein. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Wer Beobachtungen machen konnte oder sonst Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300.

