Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Junger Mann schwer verletzt - drei Unbekannte flüchtig

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu heute (3 Uhr) schlugen drei Männer auf einen 23-jährigen Hertener ein und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Hertener war zuvor im Backumer Tal unterwegs und hatte dort mit zwei Freunden etwas getrunken. Schließlich machten sich alle - jeder für sich - auf den Heimweg. Etwa in Höhe der Tennisplätze, an der Teichstraße, traten die Unbekannten dann an ihn heran und fingen unvermittelt an ihn zu schlagen. Gestohlen haben sie nichts. Sie flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Er informierte seinen Vater, der ihn in ein Krankenhaus fuhr. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen. Nähere Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Zeugen oder sonstige Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

