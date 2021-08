Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Oldtimer-Geländewagen gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Neuss-Rosellen (ots)

Am Montag (16.08.), in der Zeit von 06:00 bis 17:00 Uhr, entwendeten Unbekannte an der Straße "Am Norfbach" einen Oldtimer-Geländewagen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dreitürigen weißen Mercedes-Benz 280 GE mit schwarz lackiertem Dach. Das Auto hatte zur Tatzeit das Kennzeichen NE-SK 970H und war entgegen der Abbildung mit Serienbereifung ausgestattet.

Wer Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeuges geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell