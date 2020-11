Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun

Daun/GerolsteinDaun/Gerolstein (ots)

Ereignis: Überwachung der Corona-Hygienevorschriften Ort: Gerolstein Zeit: 13:011.2020, 9:00-13:00 Uhr. Am Vormittag des 13.11.2020 wurden in Gerolstein Überwachungsmaßnahmen in Bezug auf die Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften von der Polizei durchgeführt. Insgesamt wurden 52 Personen auf die Einhaltung der Abstandsregeln, sowie auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen und ggf. entsprechend ermahnt. Betroffen waren hiervon Personen aller Altersgruppen. Gravierende Verstöße gegen die 12. CoBelVO waren nicht zu verzeichnen.

Ereignis: Illegale Abfallentsorgung Ort: 54552 Mehren, Waldgebiet entlang der B421 Zeit: 14.11.2020, 13:30 Uhr (Feststellzeit). In der Gemarkung Mehren in einem Waldgebiet rechts der B421 in Richtung Ellscheid entledigten sich unbekannte Täter einer größeren Menge Abfalls in Form von Laminat-Bodenbelägen. Der illegale Unrat wurde vom Ortsbürgermeister am 14.011.2020 gegen 13:30 Uhr festgestellt. Hinweise zu den Verursachern dieser Umweltverschmutzung werden erbeten an die Gemeinde Mehren, Tel. 06592 4701 oder die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0.

Ereignis: Einbruchsdiebstahl in Wohnwagen Ort: 54558 Gillenfeld, Feriendorf Pulvermaar Zeit: 14.11.2020, 13:30 Uhr (Feststellzeit). In einem Zeitraum innerhalb der vergangenen Wochen wurde ein Wohnwagen mit angebautem Vorraum am Feriendorf Pulvermaar in Gillenfeld durch unbekannte Täter aufgebrochen. Entwendet wurden Teile des Wohnwageninventars, Gartengarnituren, Fahrräder, Fernsehgerät und Gartengeräte. Hinweise bitte an die Polizei Daun, 06592 9626-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592 9626-0

pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell