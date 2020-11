Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Lkw

Scheibe eingeschlagen

WittlichWittlich (ots)

In der Zeit von Samstag, 07.11.2020, 16.00 Uhr bis Samstag, 14.11.2020, 07.00 Uhr, wurde an einem in der Max-Planck-Straße in Wittlich abgestellten Lkw die Seitenscheibe der Fahrerseite eingeschlagen. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich, Tel. 06571 / 926-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thomas Fischer, PK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell