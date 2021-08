Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schulbeginn: Sicherheit im Straßenverkehr geht alle an - Die Polizei informiert vor Ort in Grevenbroich, Jüchen und Dormagen - Terminabsage am 18.08. in Kaarst

Rhein-Kreis Neuss, Kaarst, Grevenbroich, Jüchen, Dormagen (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 14.08.2021 - 09:30 Uhr - informierten wir über Informationsveranstaltungen der Polizei zum Thema "Schulbeginn: Sicherheit im Straßenverkehr geht alle an".

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4993956

Den geplanten Termin in Kaarst am Mittwoch (18.08.) müssen wir leider absagen.

Text der ursprünglichen Pressemeldung:

Ab sofort sind wieder viele Schüler zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Autofahrer müssen dann besonders auf die teils unerfahrenen jungen Verkehrsteilnehmer achten und auch damit rechnen, dass diese sich spontan und unberechenbar verhalten. Kinder benötigen Zeit, um sich sicher im Verkehrsraum zu bewegen. Die Erwachsenen sind deshalb zu besonderer Rücksichtnahme aufgerufen und sollten ihre Fahrweise den besonderen Bedürfnissen Schulanfänger anpassen. Entsprechend dem Slogan "Gemeinsam gut und sicher unterwegs" wird auch die Polizei aktiv. Neben der Schulwegüberwachung durch Beamte des Bezirksdienstes, möchten die Verkehrssicherheitsberater der Polizei mit Aktionen für die gegenseitige Rücksichtnahme und die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren.

Themen sind unter anderem:

Die richtige Kleidung (hell und oder reflektierend), damit man auch bei Dunkelheit oder Dämmerung gut sichtbar für andere Verkehrsteilnehmer ist. Der "Tote Winkel", also der Bereich neben insbesondere großen Kraftfahrzeugen, den der Fahrzeugführer nicht einsehen kann. Die Möglichkeit schlimmen Unfallfolgen durch das Anlegen des Sicherheitsgurtes vorzubeugen. Das verkehrssichere Fahrrad.

An folgenden Terminen stehen die Experten der Polizei für individuelle Fragen von Interessierten zur Verfügung und geben Tipps zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr.

Am Donnerstag (19.08.) können Interessierte zwischen 10:15 und 13:00 Uhr in Grevenbroich am Markt auf die Polizeibeamten der Verkehrssicherheitsberater treffen.

Freitag (20.08.) sind die Menschen in Jüchen eingeladen, von 10:00 bis 13:00 Uhr, auf dem Markt ihre Fragen an die Experten zu stellen und sich beraten zu lassen.

In der der darauf folgenden Woche besuchen die Beamten am Dienstag (24.08.) den Markt in Dormagen.

