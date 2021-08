Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch im Dreikönigenviertel - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss (ots)

Am Freitagabend (13.08.), in der Zeit von 18:30 Uhr bis etwa 22 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Haus an der Straße "An der Obererft". Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie über den Innenhof zu einem Fenster, das sie aufhebelten und so ins Innere des Hauses gelangen konnten. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und Bargeld. Die genaue Höhe der Beute wird noch ermittelt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wie man sich bestmöglich vor ungebetenem Besuch schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" gerne kostenlos zum Thema technische Sicherungen (02131 300-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell