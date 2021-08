Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebin erbeutet Rolex-Armbanduhr - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Samstagvormittag (14.08.) war in Neuss auf der Michaelstraße eine bislang unbekannte Trickdiebin unterwegs.

Gegen 11:45 Uhr wurde eine Seniorin auf dem Gehweg beim Entladen ihrer Einkäufe von einer unbekannten Frau angesprochen und um Hilfe gebeten. Während des Gesprächs griff die Unbekannte fest an das Handgelenk der älteren Dame, so dass es zu einem kleinen "Gerangel" kam. Die Diebin stieg daraufhin in ein Auto, welches kurz nach dem Vorfall dort vorbeikam.

Kurze Zeit später merkte die Bestohlene, dass ihre Rolex - Armbanduhr fehlte und informierte die Polizei. Bei der Uhr soll es sich um eine Rolex (Submariner) mit schwarzem Ziffernblatt gehandelt haben.

Die Täterin soll circa 20 Jahre alt und etwa 160 bis 165 Zentimeter groß sein. Sie habe lange, dunkle Haare und ein insgesamt gepflegtes Aussehen gehabt. Die osteuropäisch wirkende Frau habe pinken Lippenstift und eine weiße Bluse getragen.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Uhr machen können, sich unter der Rufnummer 02131 300 - 0 zu melden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell