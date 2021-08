Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher kamen durchs Fenster - Zeugen gesucht

Jüchen (ots)

Am Freitagabend (13.08.), zwischen 20:15 Uhr und 21 Uhr, stiegen unbekannte Tatverdächtige nach ersten Erkenntnissen durch ein Fenster in ein Haus an der Oststraße ein und durchwühlten die Schränke im Innenraum nach Stehlgut. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute, darunter nach ersten Ermittlungen Uhren und Schmuck.

Es werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der 02131 300-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 14.

Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor! Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz bieten kostenlose Telefonberatungen zum Thema Einbruchsschutz für die Menschen im Rhein-Kreis Neuss an. Infos unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell