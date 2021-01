Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Firmeneinbruch im Mühlenfeld

EnnepetalEnnepetal (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 30.12.2020, 16 Uhr bis Silvester, 13:20 Uhr stiegen unbekannte Täter vermutlich durch ein Fenster im Obergeschoss in eine Firma im Mühlenfeld ein. Hier gelangten der oder die Täter unter anderem auch in die Produktionsräume und entwendeten hier Werkzeuge, bevor sie unerkannt entkamen.

