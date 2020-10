POL-MA: Walldorf: Fußgänger bei Unfall mit Lkw schwer verletzt; Lkw flüchtig; Zeugen dringend gesucht; Pressemitteilung Nr. 1

Polizeipräsidium Mannheim

Walldorf: Fußgänger bei Unfall mit Lkw schwer verletzt; Lkw flüchtig; Zeugen dringend gesucht

Walldorf

Derzeit fahndet die Polizei nach einem hellen polnischen Lkw mit Anhä-nger, der am Donnertagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, einen Fußgänger in der Altrottstraße, Höhe Kopernikusstraße, angefahren hatte. Der Fuß-gänger wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Lkw soll ich Richtung Autobahn A 5 weitergefah-ren sein. In welche Richtung ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Autobahnpolizeirevier Walldorf, Tel.: 0622/35826-0.

