Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verdächtiger Pkw mit Unfallschaden

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am 30.12.2020, gegen 11:30 Uhr, meldeten mehrere Zeugen einen Pkw der die Loher Straße in Ennepetal mit einem platten Reifen befahren soll. Anschließend konnten die eingesetzten Kräfte den mittlerweile geparkten Pkw auf der Schemmstraße antreffen. Der 44-jährige Fahrzeugführer aus Ennepetal stand weder unter Alkohol- noch unter dem Einfluss anderer Medikamente. An dem Pkw wurde ein erheblicher Sachschaden im Frontbereich festgestellt. Die genaue Unfallörtlichkeit konnte noch nicht ermittelt werden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Pkw in Schwelm oder Ennepetal einen Unfall gehabt haben muss bei dem der Reifen vorne links geplatzt ist.

Hinweise auf eine Unfallörtlichkeit werden auf der Polizeiwache in Ennepetal entgegen genommen.

PW Ennepetal Kölner Str. 296 58256 Ennepetal Tel. 02333-91664000

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell