Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zeugen melden flüchtenden Einbrecher

HattingenHattingen (ots)

Am 29.12. gegen 04:00 Uhr drang ein unbekannter Täter in die Büroräume der Diakonie in der Augustastraße ein. Er durchsuchte die Büros und flüchtete anschließend über das Außengelände in Richtung "Kirchplatz". Zeuginnen beobachteten ihn bei der Flucht und informierten die Polizei. Bei der anschließenden Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Er wurde wie folgt beschrieben: ca. 170-175cm groß, schlank mit Bauchansatz, mittellange grau/blonde Haare, große Nase, Narben im Gesicht, unsicherer, hinkender Gang, bekleidet mit einer khaki-farbenen Hose und einer beigen Jacke. Hinweise erbittet die Polizei unter 02324-9166-6000.

