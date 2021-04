Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brennendes Gebüsch auf Kita-Gelände: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

Zu einem kleineren Brand kam es am gestrigen Mittwochabend gegen 23 Uhr auf dem Gelände einer Kindertagesstätte im Kasseler Forstbachweg, Ecke Eisenhammerstraße. Die wenige Minuten nach der Mitteilung eines Anwohners eingetroffene Streife des Polizeireviers Ost begann sofort mit einem Feuerlöscher das brennende Gebüsch am Zaun des Geländes zu löschen und konnte so eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Die letzten Glutherde und Flammen wurden wenig später durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

An der Brandstelle festgestellte Spuren weisen darauf hin, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde. Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell