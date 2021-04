Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Feiernde Männer drohen im Rausch mit Pistole und Baseballschläger: Vermeintlicher Spaß mit ernsten Folgen

Kassel-Mitte:

Eine Gruppe feiernder Männer, die mit einer Pistole, einem Baseballschläger und einem Holzknüppel Passanten bedroht hatten, sorgte am gestrigen Mittwochnachmittag für einen Polizeieinsatz in der Kasseler Weinbergstraße. Den hinzugeeilten Streifen gelang schließlich die Festnahme von zwei erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden 18-Jährigen und die Sicherstellung der Pistole, bei der es sich um eine Softairwaffe handelte. Was die jungen Männer später als "Spaß" bezeichneten, hat nun ernste Folgen für sie: Sie müssen sich wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Wie die wegen der Bedrohung eingesetzten Streifen des Kasseler Innenstadtreviers berichten, hatten mehrere verängstigte Passanten gegen 15:30 Uhr wegen der feiernden und mit Waffen hantierenden Gruppe im Fürstengarten über den Notruf die Polizei alarmiert. Die Anrufer schilderten beunruhigt, dass einer der jungen Männer sogar eine Pistole auf sie gerichtet und sie damit bedroht haben soll. Im Unklaren darüber, ob es sich vielleicht um eine scharfe Waffe handelt, näherten sich die Polizisten unter größter Vorsicht an und nahmen schließlich die beiden 18-Jährigen fest. Die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten, die nicht mehr angetroffen wurden, dauern an. Vor Ort fanden die Polizisten neben der täuschend echt aussehende Softairpistole auch den Baseballschläger sowie den Holzknüppel auf und stellten die Gegenstände sicher. Alkotests zufolge hatten die beiden jungen Männer aus Kassel und Fuldatal jeweils rund 2,8 Promille intus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

