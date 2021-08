Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: tödlicher Verkehrsunfall

Meinern (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Riepe und Meinern. Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Visselhövede (LK Rotenburg/W.) überholte eine Kolonne von vier Pkw, in einer Rechtskurve kam ihm noch vor Abschluss des Überholvorgangs ein Pkw Hyundai aus dem Heidekreis entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Auch die Insassen des Hyundai wurden nicht unerheblich verletzt. Es handelt sich um eine 39-jährige Munsteranerin und einen 43-jährigen Mann aus Kiel. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Da auch eine größere Menge Öl ausgetreten ist, musste die Kreisstraßenmeisterei eine Spezialfirma zur Beseitigung beauftragen.

