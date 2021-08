Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Spiegel abgefahren-Unfallzeugen gesucht; Wietzendorf: Diebstahl vereitelt.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.08.2021 Nr. 1

12.08./Spiegel abgefahren - Unfallzeugen gesucht

Schneverdingen: Im Moorweg wurde gestern, zwischen 09:00Uhr und 16:50 Uhr, der linke Außenspiegel an einem PKW der Marke Ford- Focus abgefahren. Der Unfallflüchtige dürfte den Spiegel, des in einer Parkbucht stehenden Wagens, beim Vorbeifahren beschädigt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schneverdingen, Tel.: 05193/982500, in Verbindung zu setzten.

11.08./Diebstahl vereitelt

Wietzendorf/Reiningen: Unbekannte Täter machten sich am Mittwoch, gegen 12.15 Uhr, an einer landwirtschaftlichen Beregnungsanlage an einem Maisfeld bei Reiningen zu schaffen und versuchten von der Anlage die Wasserschläuche zu entwenden. Hierbei wurden sie von einem Zeugen gestört. Die Täter ergriffen mit einem weißen Transporter die Flucht. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Wietzendorf unter 05196/963760 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell