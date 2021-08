Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Schlachtabfälle unerlaubt entsorgt-Polizei sucht Zeugen; Rethem: Zusammenstoß mit Traktor - Frau schwer Verletzt; Bomlitz: In Außenlager eingebrochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.08.2021 Nr. 1

09.08./Schlachtabfälle unerlaubt entsorgt -Polizei sucht Zeugen

Rethem: Die Polizei in Rethem wurde am 09.08.2021, gegen 15.20 Uhr, zu einem Fund von frischen Kadaverresten in einem Gebüsch an der Stöckener Straße, Richtung Alter Postweg, gerufen. Es handelte sich um Schlachtabfälle eines Milchschafes die dort illegal am eheamligen Bahndamm entsorgt wurden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Beobachtungen im Zeitraum ab ca. 13:00 Uhr gemacht haben oder Personen die ein Schaf vermissen, sich bei der Polizei Rethem, Tel.: 05165/291340, zu melden.

09.08./Zusammenstoß mit Traktor- Frau schwer verletzt

Rethem. Ein Unfall mit einer schwer Verletzten ereignet sich gestern 12:00 Uhr, in Rethem an der B 209 und dem Triftweg. Ein20-jähriger Traktorfahrer wollte aus dem Triftweg kommend die B 209 überqueren und übersah dabei eine 52Jährigen Autofahrerin. Diese kollidiert seitlich mit dem Traktor und wurde schwer in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 15000 Euro geschätzt.

09.08./In Außenlager eingebrochen

Bomlitz: Im Zeitraum von Samstag 16:00 Montag 09.08.2021, 13:30 Uhr, drangen unbekannte Täter nach beschädigen des Bauzaunes in das Außenlager eines Baumarktes an der Walsroder Straße ein. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Es blieb bei einem Sachschaden von 80 Euro.

