Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna/Fröndenberg - Waffen, Drogen, Bargeld: Polizei nimmt zwei Personen bei Wohnungsdurchsuchungen fest

Unna/Fröndenberg (ots)

Im Kampf gegen die Drogen- und die Waffenkriminalität haben intensive Ermittlungen der Kreispolizeibehörde Unna am Montag (28.06.2021) in Unna und Fröndenberg zu zwei Festnahmen geführt.

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln suchten die Fahnder an diesem Tag die Anschrift eines 25-jährigen Unnaers auf. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung stellte die Kriminalpolizei nicht nur Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen sicher, sondern unter anderem auch drei PTB-Waffen, ein Klappmesser, einen Teleskopschlagstock sowie Bargeld. Der Beschuldigte wurde daraufhin festgenommen und noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einer Richterin am Amtsgericht Unna vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl, der gegen konkrete Auflagen außer Vollzug gesetzt worden ist.

Wegen des Verdachts von Straftaten gegen das Waffengesetz dursuchten die Ermittler darüber hinaus die Wohnung eines 28-jährigen Fröndenbergers. Hier stellten die Beamten zwei Luftgewehre, eine Schusswaffe, diverse Munition und Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen sicher. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Nach Einleitung eines Strafverfahrens und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 28-jährige Fröndenberger mangels besonderer Haftgründe im Laufe des Tages aus dem Gewahrsam entlassen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

