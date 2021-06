Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- versuchter Raub in Wohnung - Täter gaben sich als Paketboten aus

Unna (ots)

Am Donnertag (24.06.2021) klingelten gegen 19.40 Uhr zwei als Paketboten getarnte Männer an der Haustür eines Ehepaares an der Lessingstraße. Als die 66-jährige Geschädigte die Tür öffnete, wurde sie von einem Täter in den Flur geschoben und an die Wand gedrückt. Als die Frau schrie, wurde der 67-jährige Ehemann, der sich gerade in der Küche befand, aufmerksam und kam seiner Frau zu Hilfe. Die überraschten Täter flüchteten daraufhin, zusammen mit einer weiteren, bisher nicht bemerkten männlichen Person vom Tatort. Die Frau wurde bei dem tätlichen Angriff leicht verletzt.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte unverzüglich ein Tatverdächtiger, der mit einem PKW flüchtete, angetroffen und festgenommen werden. In Tatortnähe wurde der 2.Tatverdächtige mit einer weiteren Personen festgestellt werden, als sie in ein Taxi stiegen. Auch diese Personen wurden vorläufig festgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund wurden die beiden Haupttäter am Freitagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Unna zugeführt. Gegen beide wurde eine Untersuchungshaft angeordnet. Es handelt sich um zwei polizeibekannte Brüder im Alter von 41 und 43 Jahren aus Rheine.

Die Polizei in Dortmund hat am Donnerstag einen ähnlichen Sachverhalt gemeldet. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Ein Zusammenhang mit dieser Tat wird geprüft.

Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Unna unter Rufnummer 02303 921-3120 oder 921-0.

