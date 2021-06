Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind

Selm (ots)

Am Samstag, 26.06.2021, gegen 12:10, Uhr beabsichtigte ein 52jähriger Nordkirchener mit seinem Pkw von dem Parkplatz des Action-Marktes an der Kreisstraße nach rechts auf diese einzubiegen und übersah einen von rechts kommenden, auf dem Radweg fahrenden 10jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem jungen Selmer, bei dem der Zweiradfahrer leicht verletzt wurde. Das verletzte Kind wurde von Sanitätern und der Polizei nach Hause zu den Eltern gebracht. An dem Pkw entstand minimaler Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

