Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Bönen (ots)

Am Freitag, 25.06.2021, gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 47jährige Hammenserin mit ihrem Pkw VW Golf die Bahnhofstraße in Richtung Rhynerner Straße. An der Einmündung zur Rhynerner Straße beabsichtigte die Pkw-Führerin nach rechts auf die Rhynerner Straße einzubiegen und hielt dazu vorschriftmäßig an dem dortigen STOP-Zeichen und tastete sich bis zur Sichtlinie vor. Ein hinter ihr fahrender 58jähriger Mann, ebenfalls aus Hamm, fuhr mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache auf das Heck der Dame auf. Durch den Aufprall wurde die Hammenserin leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2400 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell