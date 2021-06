Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen, Festnahme nach Verfolgungsfahrt - hier: Korrektur einer Örtlichkeit

Bergkamen (ots)

berichtet wurde: Im Rahmen der anschließenden koordinierten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug gesichtet werden, wie es in Oberaden in einer Sackgasse in einen Gartenzaun fuhr.

Korrektur:

Tatsächlich endete die Fahrt nicht in einer Sackgasse in Oberaden, sondern in einer Sackgasse in Weddinghofen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell