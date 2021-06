Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Auseinandersetzung endet mit Verletzungen und Strafverfahren

Kamen (ots)

Am 26.06.2021, gegen 20:10 Uhr, kam es am Markt Kamen nach einer abfälligen Bemerkung zur einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Kamener Männern. Sowohl der 18jährige als auch der 22jährige Mann wurden dabei leichtverletzt. Der Jüngere der beiden musste seine Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandeln lassen. Gegen beide Streithähne wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

