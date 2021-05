Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Im Flothfeld/74 Brieftauben gestohlen

Coesfeld (ots)

74 Brieftauben haben Unbekannte aus einem Garten an der Straße Flothfeld in Havixbeck gestohlen. Zwischen 23.30 Uhr am Freitag (28.05.21) und 10.30 Uhr am Samstag (29.05.21) beschädigten die Täter einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände. Zudem stahlen sie zwei Uhren, ein Abstammungsbuch und Informationsblätter zu den Tauben.

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise. Möglicherweise haben Zeugen beobachtet, wie jemand in dem Tatzeitraum Tauben abtransport hat.

