Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau:Geschwindigkeitsverstoß führt zu Drogenfund und Festnahme; Bispingen:Polizei sucht Unfallzeugen; Munster/Heidekreis: Polizei ermittelt: Enkeltrick per Messengerdienst

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.08.2021 Nr. 1

04.08./Geschwindigkeitsverstoß führt zu Drogenfund und Festnahme

Soltau: Am Mittwochabend, gegen 21:00 Uhr, wurde ein PKW BMW im Baustellenbereich bei Soltau von einem zivilen Messwagen der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Der BMW wurde daraufhin zu einem Rastplatz bei Soltau/Ost, Gottlieb-Daimler-Str. geleitet und dort kontrolliert. Der 40Jährige Beifahrer entstieg dem Wagen sofort und entledigte sich dabei eines Handkoffers. Der Grund dafür wurde bei einem Blick in den aufgefundenen Koffer schnell klar. Es befanden sich darin mehrere Verpackungseinheiten Marihuana, mit einem Gesamtgewicht von fünf Kilogramm. Der 30Jährige Fahrer und sein Beifahrer wurden daraufhin festgenommen. Während der BMW-Fahrer noch am Tage, nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, entlassen wurde, ist der 40Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt worden. Er kam anschließend in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

06.08./Polizei sucht Unfallzeugen

Bispingen: Am 06.08.2021, gegen 06.40 Uhr, befuhr ein silberfarbener VW Golf den Zubringer von der L 211 aus Töpingen und bog nach links auf den Christoph-Seebohm-Ring ab. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts auf dem Christoph-Seebohm-Ring kommenden gelben VW Polo. Personen wurden nicht verletzt. Zur Unfallzeit befanden sich weitere Fahrzeuge am Unfallort. Die Polizei Bispingen, Tel. 05194/98246-0, bittet diese möglichen Unfallzeugen, sich zu melden.

06.08./PKW ausgebrannt

Schneverdingen: Auf einem Grundstück in der Straße Am Hoornsfeld geriet heute Nach, gegen 01:00 Uhr, ein Audi in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt; es wird wegen Brandstiftung ermittelt.

05.08./Vorfahrt missachtet

Neuenkirchen: Eine 80jährige Skodafahrerin missachtete an der Einmündung der Herteler Straße die Vorfahrt einer 71jährigen Autofahrerin auf der Visselhöveder Straße. Es kam zum Unfall. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt.

06.08./ Polizei ermittelt: Enkeltrick per Messengerdienst

Munster/Heidekreis: Eine neue Masche zum Enkeltrick ist derzeit Gegenstand in einem Betrugsverfahren in Munster. Über einen bekannten Messengerdienst wurde eine Geschädigte mit unbekannter Nummer kontaktiert Der Unbekannte Täter gab sich als Tochter der Frau aus. Als Vorwand wurde ein Wasserschaden des eigentlichen Mobiltelefons behauptet, dieses sei nun die temporäre Erreichbarkeit der angeblichen Tochter. Im weiteren Verlauf wurde ein Darlehen in Höhe von 3699,-- EUR für den Ankauf von Bitcoins angefragt. Nach späterem Kontakt zur tatsächlichen Tochter der Geschädigten wurde der Betrugsversuch erkannt. Zu einer Schädigung kam es nicht. Die Polizei mahnt auch hier zu Vorsicht und Argwohn.

05.08./Fahrraddieb überführt

Walsrode: Polizeibeamte aus Walsrode konnten am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, einen jugendlichen Fahrraddieb ermitteln Ein Geschädigter erkannte sein ihm entwendetes Fahrrad in einem Verkaufsportal im Internet wieder und informierte die Polizei. Mit dem Verkäufer wurde ein Treffen vereinbart, zu welchem der Verkäufer mit dem Fahrrad auch vorfuhr. Hier erwarteten ihn jedoch die Polizeibeamten bereits. Der Jugendliche konnte mit dem entwendeten Fahrrad gestellt werden. Er muss sich nun wegen dem Diebstahl strafrechtlich verantworten. Der Geschädigte konnte sein Fahrrad wieder in Empfang nehmen.

