POL-HK: Soltau: Taschendiebstahl vereitelt; Munster: Suchaktion der Polizei am Flüggenhofsee; Heidekreis: Kontrollen - Mehrfach Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.08.2021 Nr. 1

03.08./Taschendiebstahl vereitelt

Soltau: Ein aufmerksamer Zeuge vereitelte am Dienstag den Diebstahl einer Geldbörse in einem Discounter an der Böhmheide. Ein unbekannter Täter entwendete aus einer, in einem Einkaufswagen befindlichen Einkaufstasche, die Geldbörse einer 62-Jährigen. Dieses beobachtete ein 71jähriger Mann welcher sich dem Dieb in den Weg stellte und ihn Ansprach. Der Täter warf daraufhin die Geldbörse dem Zeugen entgegen und ergriff die Flucht.

03.08./ Suchaktion der Polizei am Flüggenhofsee

Munster: Abgelegte Bekleidung und ein Fahrrad sorgten gestern in Munster für eine größere Suchaktion der Polizei am Flüggenhofsee. Nachdem eine Hinweisgeberin den Fund der Sachen an der Rückseite der Kleintierzuchtanlage mitteilte, jedoch vor Ort keine Person dazu ausgemacht werden konnte, konnte ein möglicher Badeunfall nicht ausgeschlossen werden. Hierzu wurden der Uferbereich und angrenzende Waldstücke mittels starken Polizeikräften abgesucht. Zum Einsatz kam dabei ebenfalls eine Drohne. Angeforderte Polizeitaucher suchten den See bis zum Abend hin ergebnislos ab. Bei den aufgefundenen Gegenständen handelt es sich um einen schwarzen Rucksack, zwei Jogginghosen ein blaues und oranges T-Shirt, einem dunkelblauen Pullover sowie einem grauen Kapuzenpullover. Ebenso war Fundort ein schwarzes Damenfahrrad abgestellt. Zeugen oder der Eigentümer der Gegenstände werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle Munster, Tel. 05192/9600, in Verbindung zu setzen.

03.08./ Mehrfach Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Heidekreis: Bei allgemeinen Verkehrskontrollen der Polizei fielen am Dienstag im Heidekreis mehrere Verkehrsteilnehmer, durch Alkohol- und Drogenbeeinflussung auf. So wurden in Soltau ein 23jähriger PKW-Fahrer sowie ein 24jähriger Fahrer eines E-Scooters unter Drogeneinfluss festgestellt. Zudem wurde ein in schlangenlinien fahrender Radfahrer kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab 1, 67 Promille bei dem 46Jährigen. In Bad Fallingbostel wurde ein 18jähriger Fahrer eines E-Scooter angehalten. Bei diesem, ebenso wie bei einem in Schneverdingen kontrollierten 19jährigen PKW-Fahrer bestand der Einfluss von Drogen. Gegen alle Beteiligten wurden Straf- bzw. und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

