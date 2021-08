Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Eigentümer gesucht; Rethem: Auspuffteile entwendet; Schwarmstedt: Gartenhaus aufgebrochen und Fahrrad entwendet; Buchholz/A.: Unfall- Gegen Baum und überschlagen

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.08.2021 Nr. 1

02.08./Eigentümer gesucht

Schneverdingen: Die Polizei Schneverdingen sucht den Eigentümer zu einem neongrün-schwarzen Mountainbike der Marke Cyclewolf, Typ Mescalero. Das 24-Zoll Fahrrad wurde am 23.07.2021 auf dem Gelände der Grundschule am Pietzmoor in der Ernst Dax-Straße aufgefunden und sichergestellt. Der Eigentümer wird gebeten sich mit der Polizei in Schneverdingen, 05191/982500 in Verbindung zu setzten.

01.08./ Auspuffteile entwendet

Rethem: Auf die Auspuffteile von zwei PKW hatten es unbekannte Diebe in dem Zeitraum zwischen dem 30.07.2010 und 01.08.2021 abgesehen. Die Täter entfernten an zwei in der Mühlenstraße abgestellten Opel einen Mittelschalldämpfer sowie einen Katalysator.

01.08./Gartenhaus aufgebrochen und Fahrrad entwendet

Schwarmstedt: Am vergangen Sonntag suchten Einbrecher ein Grundstück im Birkenkamp auf, brachen dort die Tür zu einem Gartenhaus auf und entwendeten ein Damenfahrrad. Der Schaden wird mit 1200 Euro beziffert.

31.07./ Unfall: Gegen Baum und Überschlagen

Buchholz/A.: Am 31.07.2021, gegen 20:20 Uhr, kam ein 22-Jähriger PKW-Fahrer auf der L 190 bei Buchholz/A. nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Straßenbaum. Der Peugeot des 22-Jährigen überschlägt sich und kommt mit dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Celle zugeführt. Da der Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss bestand wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Die L190 wurde im Bereich der Unfallstelle für anderthalb Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

